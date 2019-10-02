Дубль Хакими принес дортмундской "Боруссии" победу над "Славией" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 2 октября. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда на выезде одержал победу над чешской "Славией" из Праги со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дублем отметился защитник гостей Ашраф Хакими (35-я и 89-я минуты).

"Боруссия" набрала четыре очка в двух матчах в группе F, "Славия" после двух туров имеет в активе один балл. У испанской "Барселоны" и итальянского "Интера", которые сыграют между собой в другой встрече группы F позднее в среду, по одному очку и одному матчу.

Итальянский клуб "Наполи" сыграл вничью в гостях против бельгийского "Генка" (0:0) и набрал четыре очка после двух матчей группы Е. "Генк", который также сыграл два матча, имеет в активе один балл, встреча между двумя другими командами группы Е - английским "Ливерпулем" и австрийским "Зальцбургом" - пройдет позднее в среду. На данный момент "Зальцбург" имеет в активе три очка, "Ливерпуль" не набрал баллов, у обеих команд по одному матчу.

В третьем туре "Боруссия" на выезде сыграет с "Интером", "Славия" примет "Барселону", оба матча пройдут 23 октября.