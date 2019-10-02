Московское "Динамо" уступило "Северстали" и потерпело третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в серии буллитов проиграло череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличился Игорь Полыгалов (52-я минута), у "Северстали" шайбу забросил Никита Хлыстов (21), победный буллит реализовал Юрий Трубачев. Защитник хозяев Андрей Миронов провел 250-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (все игры хоккеист провел за "Динамо"). Команды уже встречались один раз в этом сезоне, "Северсталь" дома обыграла "Динамо" по буллитам (3:2). Череповчане выиграли третий очный матч кряду у "Динамо".

Омский "Авангард" на выезде разгромил рижское "Динамо" со счетом 7:0, дублями отметились Сергей Шумаков и Свен Андригетто. Последние три матча рижане проиграли с общим счетом 0:14.

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 13 матчей. "Северсталь" располагается на девятом месте в Западной конференции (13 очков, 13 матчей). "Динамо" потерпело третье поражение подряд, "Северсталь" одержала четвертую победу подряд.

В субботу московское "Динамо" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", в пятницу "Северсталь" в гостях встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".