Десятиборец Шкуренев идет пятым на ЧМ по легкой атлетике после пяти видов программы

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Российский десятиборец Илья Шкуренев занимает пятое место на чемпионате мира по легкой атлетике после пяти видов программы. Соревнования проходят в Дохе.

В первый день у десятиборцев прошли соревнования в беге на 100 метров, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров. Первое место занимает канадец Дамиан Уокер, набравший 4513 очков, вторым идет его соотечественник Пирс Лепаж (4486), третьим - француз Кевин Майер (4483). В активе Шкуренева 4340 очков.

Обладатели медалей чемпионата мира в десятиборье определятся в четверг, в этот день пройдут соревнования в беге на 110 метров с барьерами, метании диска, прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 метров.

28-летний Шкуренев является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.