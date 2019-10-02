"Зенит" одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у "Бенфики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" дома победил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 51682 зрителей.

В составе "Зенита" отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Олега Шатова. У "Бенфики" гол забил Рауль де Томас на 85-й минуте. Стадион "Газпром-Арена" впервые принял матч Лиги чемпионов.

Команды встретились в седьмой раз, все матчи проходили в Лиге чемпионов, четвертую победу одержали петербуржцы, трижды сильнее оказывались лиссабонцы. Разница забитых и пропущенных голов в очных встречах стала 10:8 в пользу "Зенита".

"Зенит" в 16-й раз встретился с португальскими командами в еврокубковых матчах (девять побед, три ничьи и четыре поражения). "Бенфика" в 17-й раз играла с российскими командами, одержав семь побед, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.

В другом матче группы G немецкий "Лейпциг" дома уступил французскому "Лиону" (0:2). В турнирной таблице после двух туров "Зенит" и "Лион" набрали по четыре очка, "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.

Петербургский клуб сыграет на выезде с "Лейпцигом" в третьем туре группового этапа, "Бенфика" примет "Лион", оба матча пройдут 23 октября.

Ход матча

Перед стартовым свистком зрители услышали живое звучание гимна Лиги чемпионов в исполнении Балтийского симфонического оркестра и хора Михайловского театра. Болельщики "Зенита" подготовили красочный баннер, на котором были изображены три ангела синего, белого и голубого цветов. Также под изображением была размещена надпись "Сияй, свети, великий клуб".

Первый опасный момент в матче случился уже на второй минуте встречи. Дзюба отдал мяч на ход Азмуну, нападающий сместился с правого фланга в штрафную и ударил, но угодил во вратаря Одиссеаса Влаходимоса. Спустя две минуты гости ответили опасным ударом Рубена Диаша после подачи углового. Бурное начало понравилась обеим командам, на первых минутах игра проходила без центра поля, мяч постоянно мелькал возле штрафных вратарей Андрея Лунева и Влаходимоса.

Явным преимуществом в матче ни одна из команд не владела, но сине-бело-голубые атаковали опаснее. На 22-й минуте "Зенит" создал высокий прессинг у штрафной гостей, Магомед Оздоев отобрал у Любомира Фейсы мяч, который отскочил к Дзюбе, и нападающий без труда отправил его в дальний угол. Этот гол стал первым для нападающего в текущем сезоне Лиги чемпионов. Забитый гол воодушевил обе команды, футболисты стали двигаться еще быстрее, а игра наполнилась интересными атаками, однако до перерыва зрители так и не увидели голевых моментов, и "Зенит" ушел отдыхать с минимальным преимуществом.

Во втором тайме гости были близки к тому, чтобы перевернуть игру, держа в напряжении оборону сине-бело-голубых. Но вышедший на замену Вячеслав Караваев крайне своевременно подключился к атаке, организовав второй гол в ворота португальской команды. Спустя еще несколько минут счет до разгромного довел иранский форвард хозяев Сердар Азмун.

И все же петербуржцам не удалось удержать разницу в три мяча - напряженности в последние минуты встречи добавил Рауль де Томас, к дальнему удару которого оказался не готов Андрей Лунев - 3:1.