"Барселона" одержала волевую победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб "Барселона" одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на третьей минуте открыл нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард "Барселоны" Луис Суарес (58, 84). Команды выступают в группе F вместе с "Боруссией" из Дортмунда и чешской "Славией", чей матч, прошедший ранее в среду, завершился гостевой победой немецкого клуба со счетом 2:0. В турнирной таблице первое место занимает "Боруссия", второе - "Барселона", в активе обеих команд по 4 очка, "Интер" и "Славия" набрали по одному очку.

Соперник санкт-петербургского "Зенита" по группе G французский "Лион" в гостях обыграл немецкий "Лейпциг" - 2:0. "Зенит" и "Лион" после двух туров набрали по 4 очка, "Лейпциг" - 3, португальская "Бенфика", которую "Зенит" обыграл со счетом 3:1, очков в активе не имеет.

В группе E итальянский "Наполи" сыграл вничью с бельгийским "Генком" - 0:0. Английский "Ливерпуль" оказался сильнее австрийского "Зальцбурга" - 4:3, причем по ходу матча мерсисайдцы вели со счетом 3:0, австрийцы сумели сравнять счет, но гол Мохаммеда Салаха принес хозяевам победу. В турнирной таблице лидирует "Наполи", набравший 4 очка, далее идут "Зальцбург", "Ливерпуль" (по 3) и "Генк" (1).

Испанская "Валенсия" в группе H потерпела крупное поражение от голландского "Аякса" - 0:3, один из голов забил бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, а российский полузащитник испанской команды Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но результативными действиями не отметился. Английский "Челси" обыграл французский "Лилль" - 2:1. В турнирной таблице лидирующую позицию занимает "Аякс" с 6 очками, "Челси" и "Валенсия" набрали по 3 очка, "Лилль" - ни одного.

Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 22-23 октября.