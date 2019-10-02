Легкоатлетка Ласицкене возобновит тренировки в пятницу после победы на чемпионате мира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене вернется к тренировкам в пятницу. Об этом она рассказала журналистам в аэропорту Домодедово после прибытия из Дохи с чемпионата мира.

В понедельник Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, победив в Дохе с результатом 2,04 метра. Ранее спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах. Ласицкене примет участие в Военных играх, которые пройдут с 18 по 27 октября в китайском городе Ухань, там она сможет выступить под российским флагом.

"Впереди теперь военный чемпионат мира, подготовка продолжается, тренировка уже в пятницу. Радует, что на Военных играх буду выступать под российским флагом, сделаю многое, чтобы послушать гимн России", - заявила спортсменка.

Как отметила Ласицкене, статус трехкратной чемпионки мира должен мотивировать ее работать еще больше. "Этот чемпионат только прибавляет ответственности, поэтому работать нужно еще больше, приставка "единственная" может расслаблять. Я сейчас веселая и счастливая, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна вернуться, чтобы поддерживать этот статус", - подчеркнула она.