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ЧМ по легкой атлетике

Легкоатлетка Ласицкене возобновит тренировки в пятницу после победы на чемпионате мира

Спортсменка выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Дохе и теперь примет участие в Военных играх, которые пройдут с 18 по 27 октября в Ухани
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене вернется к тренировкам в пятницу. Об этом она рассказала журналистам в аэропорту Домодедово после прибытия из Дохи с чемпионата мира.

В понедельник Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, победив в Дохе с результатом 2,04 метра. Ранее спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах. Ласицкене примет участие в Военных играх, которые пройдут с 18 по 27 октября в китайском городе Ухань, там она сможет выступить под российским флагом.

"Впереди теперь военный чемпионат мира, подготовка продолжается, тренировка уже в пятницу. Радует, что на Военных играх буду выступать под российским флагом, сделаю многое, чтобы послушать гимн России", - заявила спортсменка.

Как отметила Ласицкене, статус трехкратной чемпионки мира должен мотивировать ее работать еще больше. "Этот чемпионат только прибавляет ответственности, поэтому работать нужно еще больше, приставка "единственная" может расслаблять. Я сейчас веселая и счастливая, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна вернуться, чтобы поддерживать этот статус", - подчеркнула она.

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