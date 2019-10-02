Тренер Шубенкова призвал изолировать Маклеода, поскольку он опасен для легкоатлетов

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Личный тренер российского бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что соперник ямаец Омар Маклеод опасен для легкоатлетов, поэтому его надо отстранить от соревнований. Об этом он рассказал журналистам после финала чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами, на котором Шубенков завоевал серебряную медаль.

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Олимпийский чемпион Маклеод, который стал виновником травмы россиянина на соревнованиях в июне, на этот раз упал по ходу дистанции и финишировал последним.

"Я не начальник и не стараюсь им быть, меня все устраивает, но у IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций] немного странный подход. Одному мы считаем так флажки (за пропуск допинг-тестов, как в истории с американским спринтером Кристианом Коулманом - прим. ТАСС), другому - иначе. Я считаю, что Маклеод - социально опасный и его нельзя допускать на соревнования. Шубенкову он фактически угробил сезон, мы очень долго залечивали травмы, а тому все сходит с рук", - сказал Клевцов.

Тренер Шубенкова заметил, что Маклеод избегает наказаний даже за то, что во время соревнований выбегает обеими ногами на чужую дорожку. "С этим надо как-то разбираться, пусть он один бегает или после всех", - отметил он.

По этой причине тренер считает большой удачей, что Шубенков в финале чемпионата мира бежал по крайней дорожке. "Я знал, что посередине точно будет замес, Маклеод точно упадет. Поэтому я Сергею сказал сделать так, как на контрольной тренировке в Адлере, где он бегал по одной дорожке", - отметил тренер.

В июне 2019 года Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко занял первое место, однако на финише столкнулся с Маклеодом и в результате падения получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого он был вынужден пропустить два месяца.