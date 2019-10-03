Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за "Торонто" в НХЛ

ТАСС, 3 октября. Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы". Форвард в дебютной встрече записал себе в актив гол и результативную передачу.

"Торонто" дома победил "Оттаву" со счетом 5:3, Михеев забросил шайбу на 50-й минуте. Также в составе хозяев отличились Фредерик Готье (23-я минута), Тревор Мур (25) и Остон Мэттьюс (29, 35). Россиянин отдал передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Мура.

У гостей голами отметились Брэди Ткачук (1), Скотт Сабурин (26) и Бобби Райан (58). Форвард "Оттавы" Артем Анисимов и защитник Никита Зайцев очков в матче не набрали.

Михееву 24 года. 30 апреля истек срок его соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" (Омск). В мае хоккеист подписал контракт новичка с "Торонто" на один год.

Россиянин не выходил на драфт НХЛ, он является воспитанником "Авангарда", в 2013 году стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Омских Ястребов" - фарм-клуба "Авангарда". В сезонах-2013/14 и 2014/15 выступал за клубы Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ермак" и "Сокол", после чего вернулся в "Авангард". В сезоне-2017/18 был признан лучшим игроком "Авангарда" по итогам голосования, которое проводилось на сайте клуба. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Михеев провел 62 матча, набрав 45 (23 гола + 22 результативные передачи) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх, а "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в четырех встречах.