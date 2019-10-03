Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 3 октября. Голы капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и защитника команды Дмитрия Орлова помогли столичному клубу одержать победу над "Сент-Луисом" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Первыми в матче отличились хоккеисты "Сент-Луиса" усилиями Самуэля Блэза (1-я минута). Укрепил преимущество хозяев площадки Алекс Пьетранджело (8). После этого "Вашингтон" благодаря голам Овечкина (16) и Орлова (33) счет сравнял. В овертайме победу столичному клубу принес точный бросок Якуба Враны (63 ОТ).

Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков в матче не набрали. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов участие во встрече не принимал из-за дисквалификации, наложенной на него за употребление кокаина на чемпионате мира 2019 года. Россиянин пропустит еще три игры регулярного чемпионата.