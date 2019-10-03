Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 3 октября. Голы капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и защитника команды Дмитрия Орлова помогли столичному клубу одержать победу над "Сент-Луисом" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
Первыми в матче отличились хоккеисты "Сент-Луиса" усилиями Самуэля Блэза (1-я минута). Укрепил преимущество хозяев площадки Алекс Пьетранджело (8). После этого "Вашингтон" благодаря голам Овечкина (16) и Орлова (33) счет сравнял. В овертайме победу столичному клубу принес точный бросок Якуба Враны (63 ОТ).
Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков в матче не набрали. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов участие во встрече не принимал из-за дисквалификации, наложенной на него за употребление кокаина на чемпионате мира 2019 года. Россиянин пропустит еще три игры регулярного чемпионата.
Перед матчем на арене Enterprise Center торжественно подняли специальный баннер, символизирующий победу "Сент-Луиса" в предыдущем розыгрыше Кубке Стэнли. Стоит отметить, что команды являются двумя последними обладателями трофея - "Вашингтон" побеждал в плей-офф НХЛ в сезоне-2017/18.
В следующем матче "Вашингтон" 5 октября встретится на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс". "Сент-Луис" днем позже примет на своей площадке "Даллас".