Сборная Фиджи победила команду Грузии в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 3 октября. Мужская сборная Фиджи по регби одержала победу над командой Грузии со счетом 45:10 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Хигасиосаке (префектура Осака).

На счету фиджийских регбистов семь попыток и пять реализаций.

В первых двух матчах Кубка мира фиджийцы потерпели два поражения - от сборных Австралии (21:39) и Уругвая (27:30). Грузинские спортсмены потерпели поражение от валлийцев (14:43), но обыграли уругвайцев (33:7). Следующий матч группы D пройдет между командами Австралии и Уругвая, встреча пройдет 5 октября.

Сборная Фиджи набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Грузии очков не набрала. В турнирной таблице группы лидирует сборная Уэльса (9 очков, 2 матча), на втором месте идет команда Фиджи (7, 3), на третьем - команда Австралии (6, 2), на четвертом - сборная Грузии (5, 3), на пятом - сборная Уругвая (4, 2).

Команда Грузии в пятый раз принимает участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф. Сборная Фиджи семь раз играла в финальной стадии Кубка мира, лучшим результатом команды является выход в четвертьфинал (1987, 2007).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.