Мария Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы плеча

ТАСС, 3 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце (призовой фонд - $250 тыс.) из-за травмы плеча. Об этом в четверг сообщила пресс-служба турнира.

Ранее 32-летняя россиянка отказалась от участия в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 12 по 20 октября.

"Очень жаль, что Мария не сможет посетить Линц. Но мы полностью понимаем решение спортсменки, ведь для игрока здоровье всегда в приоритете", - сказала директор турнира Сандра Райхель.

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка не прошла во второй круг.

На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На Олимпийских играх 2012 россиянка стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

Турнир в Линце пройдет с 7 по 13 октября. Шарапова выигрывала соревнования в Линце в 2006 году.