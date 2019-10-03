Матчи КХЛ в сентябре посетило почти 950 тыс. болельщиков

ТАСС, 3 октября. Сентябрьские матчи Континентальной хоккейной лиги посетило 946 327 зрителей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

Всего было проведено 140 встреч. Матч открытия между обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и омским "Авангардом" (1:3) на "ЦСКА-Арене" посетило 10874 зрителя.

В среднем на одну игру приходило 6759 болельщиков, что стало рекордом по средней посещаемости матчей КХЛ в период с сентября по декабрь. Предыдущий лучший показатель составлял 6300, такое в среднем количество зрителей посетило матчи чемпионата КХЛ в сентябре 2014 года.

Средняя посещаемость арен в сентябре нынешнего года составила 9053 зрителя. Лидерами по количеству заполняемости арен в сентябре стали екатеринбургский "Автомобилист" (99,0%), петербургский СКА (98,8%), нижегородское "Торпедо" (97,6%), "Сибирь" (95,2%) и минское "Динамо" (88,9%).