Владельцы "Игоры драйв" под Петербургом не вели переговоров о проведении этапа "Формулы-1"

НОВОЖИЛОВО /Ленинградская область/, 3 октября. /ТАСС/. Владельцы автодрома под Санкт-Петербургом "Игора драйв" не вели переговоров о проведении этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом на пресс-конференции сообщил один из владельцев автодрома Владимир Васильев.

На прошлой неделе британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.

"По поводу "Формулы-1" - мы не вели никаких переговоров, это все слухи", - сказал Васильев.

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года в Сочи.