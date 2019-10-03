Правительство Тульской области и "Трудовые резервы" будут развивать корпоративный спорт

ТУЛА, 3 октября. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Трудовые резервы" и правительство Тульской области в четверг в Туле подписали соглашение о развитии в регионе корпоративного спорта. Одним из основных направлений сотрудничества станет открытие спортивных клубов на предприятиях региона.

Документ подписали председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и президент ВСФО "Трудовые резервы" Илья Галаев.

"Большинство экономически активного населения работают на предприятиях, поэтому возникла необходимость максимально приблизить спорт к рабочим местам. Создание современных спортивных комплексов на предприятиях, это одна из тех целей, которую преследует "Трудовые резервы", в чем мы готовы его поддержать", - отметил Шерин.

По его словам, в рамках соглашения также планируется реконструкция и ремонт существующих спортивных объектов. А правительство региона будет включать в перечень областных спортивных состязаний мероприятия, которые проводят "Трудовые резервы", оказывать организационную, методическую помощь. "До 2024 года по указу президента РФ нам необходимо показать уровень вовлеченности населения в систематические занятия спортом не менее 55%. Заключено уже 13 соглашений с региональными властями о взаимодействии, что будет способствовать достижению поставленной задачи", - сказал Галаев.

Спортклубы на предприятиях

Первый спортивный клуб Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" в четверг открыли в Туле на базе одного из ведущих оборонных предприятий России НПО "Сплав", входящего в "Ростеха". "Со времен, когда наше спортивное общество было упразднено, а это был 1991 год, теперь благодаря поддержке региональных властей, корпорации "Ростех" и руководства предприятий мы начинаем возрождать спортивные клубы и залы. Сегодня такой клуб мы открываем на "Сплаве", его проект станет основой для тиражирования на всех предприятиях госкорпорации", - сказал Галаев.

В спортклубе оборудовали тренажерный зал, открыли секции по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, боксу, настольному теннису, пилатесу, стрельбе из пневматического оружия. Планируется, что по его образцу будут созданы клубы более чем на 20 предприятиях "Ростеха". "При создании спортивных клубов мы будем уделять внимание прежде всего тем предприятиям, где сохранилась какая-то спортивная инфраструктура, а на втором этапе будем создавать новые объекты", - отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Николай Волобуев.

О "Трудовых резервах"

Общество "Трудовые резервы" основано в 1943 году и в течение полувека осуществляло масштабную деятельность по вовлечению населения СССР в физическую активность и спорт. В 1992 году "Трудовые резервы" прекратили свою деятельность. На учредительной конференции ВФСО "Трудовые резервы" 13 марта 2018 года в соответствии с поручением президента РФ было принято решение о воссоздании физкультурно-спортивного общества.

Возрождением "Трудовых резервов" занимается фонд "Спорт" при поддержке "Ростеха". Деятельность общества направлена на массовое вовлечение работников предприятий и членов их семей в регулярные занятия физкультурой и спортом, а также на организацию корпоративных соревнований.