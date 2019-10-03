Вместимость автодрома "Игора драйв" составит 50 тыс. человек

НОВОЖИЛОВО /Ленинградская область/, 3 октября. /ТАСС/. Общая вместимость автодрома "Игора драйв" под Санкт-Петербургом составит 50 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил один из владельцев автодрома Владимир Васильев.

В четверг было объявлено, что автодром с 2020 по 2022 год будет принимать этап немецкого кузовного чемпионата (DTM).

"Главная трибуна будет вмещать 5 тыс. человек, общая вместимость составит 50 тыс. человек, - сказал Васильев. - Длина трассы - 4086 м, ширина - 12 м. Девять левых и семь правых поворотов. Перепад высот на основном треке - 17 м, на треке для ралли-кросса - 20 м".

"Игора драйв" включает в себя одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Автодром имеет возможность принимать соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня. Площадь комплекса, который находится в 54 км от Санкт-Петербурга, составляет около 100 га.