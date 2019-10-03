Сушинский: хоккеист Михеев имеет хорошие шансы закрепиться в составе "Торонто"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Михеев имеет все шансы для того, чтобы закрепиться в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Таким мнением с ТАСС в четверг поделился президент омского "Авангарда" Максим Сушинский.

В ночь на четверг "Торонто" в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ дома победил "Оттаву" со счетом 5:3. 24-летний Михеев в дебютной встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Поздравляю Илью с таким дебютом, в первой же игре он набрал два очка, молодец. Сыграл немало времени, думаю, у него немало шансов остаться там. С выходом на большинство, думаю, будут проблемы, мы видим, что его выпускают в меньшинстве, поэтому будет закрывать эту нишу", - заявил Сушинский.

30 апреля истек срок его соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" (Омск). В мае хоккеист подписал контракт новичка с "Торонто" на один год. В сезоне-2017/18 был признан лучшим игроком "Авангарда" по итогам голосования, которое проводилось на сайте клуба. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Михеев провел 62 матча, набрав 45 (23 гола + 22 результативные передачи) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх, а "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в четырех встречах.