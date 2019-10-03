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Летние олимпийские виды спорта

Глава федерации: российское карате становится все более авторитетным в мире

С 4 по 6 октября в Москве пройдет международный турнир "Карате1 - Премьер-лига"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проведение в Москве международного турнира "Карате1 - Премьер-лига" говорит об авторитете российского карате в мире. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации карате России, председатель оргкомитета соревнований Сергей Цой.

Турнир пройдет в ДС "Мегаспорт" с 4 по 6 октября.

"Премьер-лига" - это элита карате со всего мира. Участие в турнире примут более 700 спортсменов из 85 стран. Событие уникальное и говорит о том, что карате в России находится на подъеме и становится авторитетнее в мире", - сказал Цой.

По словам главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева, спортсмены национальной команды настраиваются на турнир максимально серьезно. "Турнир для нас является рейтинговым - баллы, набранные в Москве, идут в олимпийский зачет. Российская сборная в хорошей форме, в коллективе отличный климат. Будем стараться побеждать дома", - сказал Эльдарушев.

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