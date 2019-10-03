Колобков рассчитывает, что россияне завоюют медали в парусном спорте на ОИ-2020

ТАСС, 3 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков отметил хорошее выступление россиян в ряде дисциплин парусного спорта в олимпийском цикле и рассчитывает на то, что спортсмены завоюют медали на Играх-2020 в Токио. Комментарий Колобкова приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

В четверг Колобков в Министерстве спорта РФ провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации парусного спорта Владимиром Силкиным и главным тренером национальной сборной Натальей Ивановой. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки национальной команды к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Также глава ведомства пригласил Силкина и Иванову принять участие в международном форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде.

"Мы обсудили итоги прошедшего сезона и вопросы подготовки сборной к Олимпийским играм, - сказал Колобков. - На данный момент завоевано четыре лицензии для выступления на Играх-2020, и еще четыре лицензии можем заработать. Все планы подготовки понятны: определены места проведения сборов и вся логистика передвижения. Нам необходимо только все реализовать, осуществить. Спортсменам важно подготовиться и обойтись без травм".

"В этом олимпийском цикле наши спортсмены хорошо подготовлены. В ряде дисциплин они входят в десятку лучших, что является высоким результатом. При правильной подготовке и в соответствии с нашими утвержденными планами мы рассчитываем на завоевание медалей", - добавил министр.

Силкин отметил, что подготовка российской команды завершается. "Подготовка сборной России вышла на финишную прямую, у нас очень плотно расписан график до Олимпиады, сегодня мы обсудили все вопросы по логистике, тренировочному процессу, основным тестовым соревнованиям, - сказал Силкин. - Очень надеемся, что четырехлетняя работа всей команды - Всероссийской федерации парусного спорта и Министерства спорта РФ - принесет результат".

Иванова рассказала, что результаты российских спортсменов постоянно улучшаются. "Мы очень ждали этой встречи, поскольку накопился ряд вопросов, которые необходимо было обсудить, все мы знаем, что парусный спорт - дорогой вид спорта, нам приходится нелегко, - сказала Иванова. - Министерство спорта РФ нам помогает, мы надеемся, что сможем реализовать все планы подготовки, утвержденные нами в этом году, тогда у нас все обязательно получится на Олимпиаде. Результаты улучшаются постоянно, у нас есть спортсмены, которые готовы показать очень хороший результат на Играх-2020".