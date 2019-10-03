Лицензия велокоманды "Катюша-Альпецин" перейдет Israel Cycling Academy

ТАСС, 3 октября. Лицензия швейцарской велокоманды Мирового тура "Катюша-Альпецин" с сезона 2020 года перейдет Israel Cycling Academy, стороны заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Командой с 2020 года будут управлять израильские функционеры, а основатель коллектива, член руководящего совета Международного союза велосипедистов, почетный президент ФВСР Игорь Макаров останется одним из партнеров проекта.

"Я хочу поблагодарить руководство команды "Катюша-Альпецин" и Игоря Макарова за эту сделку, ведь у него было несколько вариантов. Его вклад в велоспорт впечатляет, и он продолжит поддерживать этот вид спорта", - сказал один из совладельцев Israel Cycling Academy Силван Адамс.

Команда "Катюша" была основана в 2008 году, в Мировом туре выступает с 2009 года, до 2016-го являлась российской.