Открытый чемпионат СКФО по эндуро на мотоциклах пройдет в Акушинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Северокавказский открытый чемпионат по эндуро пройдет в селе Усиша Акушинского района Дагестана 5 октября. Соревнования пройдут под эгидой Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки", сообщил в четверг ТАСС глава района Махач Абдулкеримов.

Организаторами чемпионата выступают администрация Акушинского района совместно с местным мотоклубом "Усиша".

"В эту субботу в нашем районе в селе Усиша под эгидой Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" пройдет третий северокавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту в дисциплине эндуро-кросс. Участие в чемпионате примут спортсмены и любители из также районов и городов Дагестана, а также других регионов России, в том числе Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Чечни", - сказал Абдулкеримов.

По его словам, основными целями мотокросса являются "сохранение спортивных традиций российского мотоспорта, привлечение молодежи к занятию спортом, его патриотическое воспитание и в целом популяризация спорта и здорового образа жизни".

Руководитель района сообщил, что соревнования, которые пройдут на специально подготовленной трассе протяженностью около 5,5 км, проводятся в четырех номинациях - "новичок", "лайт", "хард" и "хобби".

"Разнообразный рельеф трассы, которая находится в местности Усишинский лес, сложные природные препятствия позволят участникам чемпионата в полной мере проявить свои умения и мастерство, а зрители смогут получить незабываемые впечатления", - отметил собеседник агентства, добавив, что в завершение соревнований состоится концерт, организованный управлением культуры, молодежной политики и туризма района.