Худайбердиева и Филатов лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при в Италии

ТАСС, 3 октября. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов показали лучший результат в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при, который проходит в итальянской Энье.

Россияне набрали 65,52 балла, на втором месте расположился канадский дуэт Натали Д'Алессандро / Брюс Уоддел (63,25), на третьем - еще один российский дуэт Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (59,48).

Позднее в четверг короткую программу покажут юноши в одиночном катании. В пятницу короткую программу представят девушки, дуэты покажут произвольный танец.

Этап юниорского Гран-при завершится в субботу.