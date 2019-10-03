Россияне Афонин и Лесной не вышли в финал в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Россияне Максим Афонин и Александр Лесной не смогли пробиться в финал в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

В своей группе Афонин занял 14-е место, показав результат 19,82 метра. Квалификационный норматив составляет 20,90 метра. Лесной также не смог преодолеть данный рубеж, заняв в соревнованиях своей группы 16-е место с результатом 19,62 метра.

Финал соревнований толкателей ядра состоится 5 октября. Афонин является чемпионом России 2016 года, трехкратным чемпионом России в помещении. Лесной трижды становился чемпионом России, в 2013 году выиграл золотую медаль Универсиады.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.