ЦСКА проиграл "Эспаньолу" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома потерпел поражение от испанского "Эспаньола" со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Первый мяч забил полузащитник гостей У Лэй (64-я минута), он стал первым китайским футболистом, отличившимся в матче Лиги Европы. На 95-й минуте голом отметился нападающий "Эспаньола" Виктор Кампусано.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел 100-й матч за клуб.

Соперники встретились впервые в истории. Для ЦСКА матч против "Эспаньола" стал десятой игрой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против клубов из Испании. В девяти предыдущих встречах армейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственным российским клубом, против которого до этого играл "Эспаньол", является московский "Локомотив" - в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06 испанцы в Москве победили со счетом 1:0.

В другом матче группы Н болгарский "Лудогорец" на выезде переиграл венгерский "Ференцварош" (3:0). После двух туров в турнирной таблице ЦСКА занимает последнее, четвертое место, не набрав очков. Лидирует "Лудогорец" (6), вторым идет "Эспаньол" (4), третьим - "Ференцварош" (1). В третьем туре 24 октября ЦСКА примет "Ференцварош", "Лудогорец" дома сыграет с "Эспаньолом".

Ход матча

Перед игрой против "Эспаньола" ЦСКА предложил болельщикам традиционный набор развлечений в виде конкурсов на точность удара, настольный футбол, аквагрим, а также розыгрыш призов от одного из спонсоров клуба. Испанского колорита любителям футбола добавило музыкальное сопровождение. При этом большинство испаноязычных людей на "ВЭБ-Арене" были журналистами, приехавшими освещать матч. Костяк болельщиков команды гостей составили китайцы, приехавшие поддержать нападающего У Лэя.

Высокая по меркам начала октября температура способствовала неплохой заполняемости трибун, которые с первых же минут стали свидетелями территориального преимущества ЦСКА. Самым ярким из моментов стартового отрезка встречи стал удар одного из лидеров армейцев Николы Влашича под перекладину, с которым не без труда справился 37-летний вратарь Диего Лопес, успевший поиграть за более именитые "Реал" и "Милан". В остальном же преимущество хозяев почти не находило выражения в опасных моментах. Самым запоминающимся эпизодом первого игрового отрезка с участием игроков "Эспаньола" стала вынужденная замена - на 22-й минуте вместо Хонатана Кальери на поле вышел Виктор Кампусано.

В перерыве у ЦСКА возникла аналогичная проблема - повреждение получил центральный защитник Игорь Дивеев и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился недавно восстановившийся от травмы Седрик Гогуа. "Эспаньол", сыграв на ноль в первом тайме, осмелел и в стартовые десять минут создал больше остроты у ворот капитана армейцев Игоря Акинфеева, чем за стартовые 45 минут.

На протяжении некоторого времени в действиях хозяев поля чувствовалась нервозность, которая дала о себе знать на 64-й минуте встречи - ЦСКА пропустил резкую контратаку, которую уверенно завершил У Лэй. Впрочем, на повторе было видно, что в начале результативной атаки один из игроков "Эспаньола", который впоследствии принял участие в борьбе за мяч, находился в офсайде. При этом главный арбитр не мог обратиться к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), которая будет использоваться только в плей-офф турнира. В конце встречи "Эспаньол" провел контратаку, в результате которой второй мяч забил Кампусано.