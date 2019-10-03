"Витязь" победил ЦСКА и вновь возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" на выезде победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Витязя" отличились Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37), у ЦСКА единственную шайбу забросил Иржи Секач (11).
"Витязь" обновил клубный рекорд по количеству побед подряд (10). В турнирной таблице Западной конференции подмосковный клуб поднялся на первое место, набрав 22 очка после 12 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в активе 21 очко после 13 матчей.
Ранее в четверг хабаровский "Амур" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), "Амур" в пятый раз подряд переиграл "Куньлунь" на своем льду. "Барыс" из Нур-Султана дома победил нижегородское "Торпедо" (2:1), казахстанский клуб обыграл дома "Торпедо" в седьмой раз подряд. Магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл ярославский "Локомотив" (5:3), минское "Динамо" в родных стенах одержало победу над челябинским "Трактором" (5:3).
В пятницу состоится два матча регулярного чемпионата: уфимский "Салават Юлаев" примет череповецкую "Северсталь", "Сочи" дома сыграет с омским "Авангардом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|12
|7
|1
|3
|0
|0
|1
|35-18
|22
|2
|СКА
|14
|8
|1
|0
|1
|0
|4
|35-27
|19
|3
|ЦСКА
|13
|8
|1
|1
|0
|1
|2
|45-19
|21
|4
|Торпедо
|15
|5
|3
|0
|0
|0
|7
|40-40
|16
|5
|Динамо Мск
|13
|5
|1
|0
|2
|1
|4
|29-34
|15
|6
|Динамо Мн
|13
|4
|2
|0
|2
|1
|4
|40-37
|15
|7
|Йокерит
|12
|5
|1
|0
|0
|1
|5
|34-35
|13
|8
|Спартак
|14
|4
|0
|1
|0
|3
|6
|36-42
|13
|9
|Северсталь
|13
|3
|0
|3
|0
|1
|6
|34-37
|13
|10
|Сочи
|12
|4
|0
|0
|1
|2
|5
|26-34
|11
|11
|Локомотив
|12
|4
|0
|0
|0
|0
|8
|29-37
|8
|12
|Динамо Р
|12
|1
|2
|0
|0
|0
|9
|16-47
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|12
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|43-21
|20
|2
|Авангард
|12
|7
|1
|0
|1
|1
|2
|39-27
|18
|3
|Автомобилист
|13
|5
|3
|1
|0
|1
|3
|37-28
|19
|4
|Барыс
|12
|8
|0
|0
|0
|0
|4
|24-20
|16
|5
|Салават Юлаев
|12
|7
|0
|0
|1
|0
|4
|31-27
|15
|6
|Сибирь
|12
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|26-26
|15
|7
|Трактор
|15
|4
|2
|0
|0
|1
|8
|25-35
|13
|8
|Адмирал
|12
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|22-27
|12
|9
|Нефтехимик
|14
|4
|0
|1
|1
|1
|7
|32-36
|12
|10
|Куньлунь
|13
|3
|0
|2
|0
|1
|7
|27-37
|11
|11
|Амур
|13
|3
|0
|0
|0
|3
|7
|22-28
|9
|12
|Металлург Мг
|13
|3
|0
|0
|2
|0
|8
|25-35
|8