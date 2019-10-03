"Витязь" победил ЦСКА и вновь возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" на выезде победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Витязя" отличились Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37), у ЦСКА единственную шайбу забросил Иржи Секач (11).

"Витязь" обновил клубный рекорд по количеству побед подряд (10). В турнирной таблице Западной конференции подмосковный клуб поднялся на первое место, набрав 22 очка после 12 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в активе 21 очко после 13 матчей.

Ранее в четверг хабаровский "Амур" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), "Амур" в пятый раз подряд переиграл "Куньлунь" на своем льду. "Барыс" из Нур-Султана дома победил нижегородское "Торпедо" (2:1), казахстанский клуб обыграл дома "Торпедо" в седьмой раз подряд. Магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл ярославский "Локомотив" (5:3), минское "Динамо" в родных стенах одержало победу над челябинским "Трактором" (5:3).

В пятницу состоится два матча регулярного чемпионата: уфимский "Салават Юлаев" примет череповецкую "Северсталь", "Сочи" дома сыграет с омским "Авангардом".