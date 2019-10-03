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КХЛ

"Витязь" победил ЦСКА и вновь возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

Подмосковная команда победила на выезде со счетом 2:1
Описание
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" на выезде победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Витязя" отличились Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37), у ЦСКА единственную шайбу забросил Иржи Секач (11).

"Витязь" обновил клубный рекорд по количеству побед подряд (10). В турнирной таблице Западной конференции подмосковный клуб поднялся на первое место, набрав 22 очка после 12 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в активе 21 очко после 13 матчей.

Ранее в четверг хабаровский "Амур" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), "Амур" в пятый раз подряд переиграл "Куньлунь" на своем льду. "Барыс" из Нур-Султана дома победил нижегородское "Торпедо" (2:1), казахстанский клуб обыграл дома "Торпедо" в седьмой раз подряд. Магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл ярославский "Локомотив" (5:3), минское "Динамо" в родных стенах одержало победу над челябинским "Трактором" (5:3).

В пятницу состоится два матча регулярного чемпионата: уфимский "Салават Юлаев" примет череповецкую "Северсталь", "Сочи" дома сыграет с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь1271300135-1822
2СКА1481010435-2719
3ЦСКА1381101245-1921
4Торпедо1553000740-4016
5Динамо Мск1351021429-3415
6Динамо Мн1342021440-3715
7Йокерит1251001534-3513
8Спартак1440103636-4213
9Северсталь1330301634-3713
10Сочи1240012526-3411
11Локомотив1240000829-378
12Динамо Р1212000916-476
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс12100000243-2120
2Авангард1271011239-2718
3Автомобилист1353101337-2819
4Барыс1280000424-2016
5Салават Юлаев1270010431-2715
6Сибирь1260021326-2615
7Трактор1542001825-3513
8Адмирал1241100622-2712
9Нефтехимик1440111732-3612
10Куньлунь1330201727-3711
11Амур1330003722-289
12Металлург Мг1330020825-358

 

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