"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с АЗ в матче Лиги Европы

ТАСС, 3 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с голландским АЗ со счетом 0:0 в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед", который в матче не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, не может выиграть в 10 гостевых матчах подряд в разных турнирах, в последний раз английский клуб выдал такую серию в 1989 году. В другом матче группы L сербский "Партизан" в гостях обыграл казахстанскую "Астану" (2:1). В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" и "Партизан" занимают первые две строчки, набрав по 4 очка, следом идут АЗ (2 очка) и "Астана" (0). В следующем туре пройдут матчи "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" и АЗ - "Астана".

В группе G голландский "Фейенорд" обыграл португальский "Порту" (2:0), швейцарский "Янг Бойз" оказался сильнее шотландского "Рейнджерс" (2:1). В турнирной таблице по итогам двух туров в активе всех команд по три очка. В третьем туре "Янг Бойз" примет "Фейенорд", "Порту" сыграет с "Рейнджерс".

Оба матча группы I завершились вничью со счетом 1:1. Французский "Сент-Этьен" играл с немецким "Вольфсбургом", украинская "Александрия" - с бельгийским "Гентом". В турнирной таблице "Вольфсбург" и "Гент" имеют по четыре очка, "Сент-Этьен" и "Александрия" - по одному. В следующем туре "Гент" сыграет дома с "Вольфсбургом", "Сент-Этьен" - с "Александрией".

В группе J встречи также завершились с одинаковым счетом - 1:1. Турецкий "Истанбул Башакшехир" принимал немецкую "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, австрийский "Вольфсберг" - итальянскую "Рому". "Вольфсберг" и "Рома" занимают первые два места с четырьмя очками, "Боруссия" и "Истанбул Башакшехир" набрали по одному очку. В следующем туре пройдут матчи "Истанбул Башакшехир" - "Вольфсберг" и "Рома" - "Боруссия".

Португальская "Брага" в домашней встрече группы K сыграла вничью со словацким "Слованом" (2:2), а английский "Вулверхэмптон" в гостях победил турецкий "Бешикташ" (1:0). В таблице группы по четыре очка имеют "Слован" и "Брага", три - у "Вулверхэмптона", "Бешикташ" не набрал ни одного очка. В третьем туре "Слован" на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном", "Бешикташ" - с "Брагой". Все матчи следующего тура пройдут 24 октября.