Секач: матч против "Витязя" был важнейшим для ЦСКА на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Матч против подмосковного "Витязя" был важнейшим для столичного ЦСКА в стартовом отрезке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам в четверг заявил форвард ЦСКА Иржи Секач.

В четверг ЦСКА дома уступил "Витязю" со счетом 1:2. В составе "Витязя" отличились Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37), у ЦСКА единственную шайбу забросил Секач (11).

"Мы старались на протяжении всей игры и имели множество моментов, но не смогли реализовать их, из-за чего и проиграли, но нам нужно двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Матч с "Витязем" был важнейшим в этой части сезона, но мы его проиграли, и я расстроен из-за этого. Нам нужно забыть об этой игре, дальше выполнять нашу работу и готовиться к следующей игре", - заявил Секач.

"Витязь" с 22 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции, ЦСКА идет вторым, набрав 21 балл в 13 матчах.