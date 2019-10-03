Матч Лиги Европы в Люксембурге был прерван из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

ТАСС, 3 октября. Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы в Люксембурге между местным "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" была прервана на 15 минут из-за появления над полем дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Встреча была остановлена на 32-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха". Команды выступают в группе А вместе с испанской "Севильей" и кипрским АПОЭЛом.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.