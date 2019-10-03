Известные спортсмены региона примут участие в дне ходьбы в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Известные спортсмены Карачаево-Черкесии (КЧР) примут участие во Всероссийском дне ходьбы в Черкесске 5 октября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

"5 октября на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске состоится Всероссийский день ходьбы. Вместе с жителями республики в акции примут участие известные спортсмены Карачаево-Черкесии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего ожидается более 1 тыс. участников. Дистанция для ходьбы составит около 1 км.

Акция организована Олимпийским комитетом России в рамках программы содействия развитию массового спорта "Олимпийская страна" и проводится с 2015 года. В 2019 году к Всероссийскому дню ходьбы присоединятся 50 регионов РФ.