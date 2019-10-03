Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги Европы

ТАСС, 3 октября. Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

Шестая строчка позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну в Лигу Европы (раунд плей-офф), две в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

В четверг ЦСКА в Москве потерпел поражение от испанского "Эспаньола" (0:2), а "Краснодар" на своем поле уступил испанскому "Хетафе" (1:2). Несмотря на это, Португалия не смогла обойти Россию и выйти на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. "Брага" дома сыграла вничью со словацким "Слованом" (2:2), "Порту" на выезде уступил голландскому "Фейенорду" (0:2), а "Витория" на своем поле проиграла немецкому "Айнтрахту" (0:1). Единственным португальским клубом, сумевшим одержать победу, стал "Спортинг", который дома переиграл австрийский ЛАСК (2:1).

Таким образом, после второго тура еврокубков у России 43,549 балла. Португалия довела число баллов до 43,449.

Помимо ЦСКА и "Краснодара", Россию на групповой стадии еврокубков представляют "Локомотив" и "Зенит", выступающие в Лиге чемпионов. "Локомотив" в Москве потерпел поражение от испанского "Атлетико" (0:2), "Зенит" в Санкт-Петербурге обыграл португальскую "Бенфику" (3:1). В общей сложности от страны на международной арене выступали шесть команд, но "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.