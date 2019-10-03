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ЧМ по легкой атлетике

Британка Джонсон-Томпсон стала чемпионкой мира в семиборье

Второй место заняла бельгийка Нафиссату Тиам, третье - австрийка Верена Прайнер

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Британская спортсменка Катарина Джонсон-Томпсон стала победительницей в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

В сумме за семь дисциплин 26-летняя британка набрала 6981 очко, показав лучший результат в сезоне, второй стала бельгийка Нафиссату Тиам (6677), третьей - австрийка Верена Прайнер (6560). Россиянки не приняли участие в данной дисциплине.

Джонсон-Томпсон победила в соревнованиях по прыжкам в высоту, на дистанции 200 м и в прыжках в длину, заняла пятое место на дистанции 100 м с барьерами, восьмое - в толкании ядра, 11-е - в метании копья. В последнем виде (бег на 800 м) Джонсон-Томпсон также одержала победу. Сборная Великобритании стала первой командой, выигравшей четыре раза семиборье на чемпионатах мира.

Джонсон-Томпсон является победительницей и серебряным призером чемпионатов мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы (2018), победительницей европейского первенства в помещении (2015) и победительницей Игр Содружества (2018).

В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США88218
2Китай3339
3Ямайка2316
4Великобритания2103
4Команда нейтральных атлетов2103
5Кения2024
6Эфиопия1203
7Польша1124
8Бахрейн1113
9Швеция1102
10Германия1023

 

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