Британка Джонсон-Томпсон стала чемпионкой мира в семиборье

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Британская спортсменка Катарина Джонсон-Томпсон стала победительницей в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

В сумме за семь дисциплин 26-летняя британка набрала 6981 очко, показав лучший результат в сезоне, второй стала бельгийка Нафиссату Тиам (6677), третьей - австрийка Верена Прайнер (6560). Россиянки не приняли участие в данной дисциплине.

Джонсон-Томпсон победила в соревнованиях по прыжкам в высоту, на дистанции 200 м и в прыжках в длину, заняла пятое место на дистанции 100 м с барьерами, восьмое - в толкании ядра, 11-е - в метании копья. В последнем виде (бег на 800 м) Джонсон-Томпсон также одержала победу. Сборная Великобритании стала первой командой, выигравшей четыре раза семиборье на чемпионатах мира.

Джонсон-Томпсон является победительницей и серебряным призером чемпионатов мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы (2018), победительницей европейского первенства в помещении (2015) и победительницей Игр Содружества (2018).

В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.