Британка Джонсон-Томпсон стала чемпионкой мира в семиборье

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Британская спортсменка Катарина Джонсон-Томпсон стала победительницей в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.
В сумме за семь дисциплин 26-летняя британка набрала 6981 очко, показав лучший результат в сезоне, второй стала бельгийка Нафиссату Тиам (6677), третьей - австрийка Верена Прайнер (6560). Россиянки не приняли участие в данной дисциплине.
Джонсон-Томпсон победила в соревнованиях по прыжкам в высоту, на дистанции 200 м и в прыжках в длину, заняла пятое место на дистанции 100 м с барьерами, восьмое - в толкании ядра, 11-е - в метании копья. В последнем виде (бег на 800 м) Джонсон-Томпсон также одержала победу. Сборная Великобритании стала первой командой, выигравшей четыре раза семиборье на чемпионатах мира.
Джонсон-Томпсон является победительницей и серебряным призером чемпионатов мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы (2018), победительницей европейского первенства в помещении (2015) и победительницей Игр Содружества (2018).
В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.
Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|8
|2
|18
|2
|Китай
|3
|3
|3
|9
|3
|Ямайка
|2
|3
|1
|6
|4
|Великобритания
|2
|1
|0
|3
|4
|Команда нейтральных атлетов
|2
|1
|0
|3
|5
|Кения
|2
|0
|2
|4
|6
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|7
|Польша
|1
|1
|2
|4
|8
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|9
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|10
|Германия
|1
|0
|2
|3