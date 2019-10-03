"Чикаго" и "Филадельфия" проведут матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. "Чикаго" и "Филадельфия" начнут регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20 в Праге. Встреча состоится на арене О2, вмещающей 18 тыс. зрителей, и начнется в 21:00 мск.

Накануне матча состоялись открытые тренировки команд, трибуны были заполнены на 75%, наблюдали за тренировками, помимо обычных болельщиков, дети из хоккейных школ. Особое внимание местных любителей хоккея было приковано к одному из лидеров сборной Чехии - форварду "Филадельфии" Якубу Ворачеку. В составе "Чикаго" чехов двое - Доминик Кубалик и Давид Кампф, но по популярности они сильно уступают Ворачеку. В пятницу большинство зрителей, вероятно, будут на стороне "Филадельфии".

Примет участие во встрече и российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов. "Хорошая атмосфера, все здорово. Думаю, пришло столько людей, потому что редко проходят матчи НХЛ в Чехии. Многие хотят посмотреть", - сказал Проворов.

Встреча между "Чикаго" и "Филадельфией" станет 32-й игрой регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. "Филадельфия" примет участие в подобной встрече впервые, "Чикаго" - во второй раз. Прага проведет пятый матч регулярного чемпионата НХЛ, последняя игра состоялась 10 октября 2010 года, тогда "Финикс" встречался с "Бостоном".

Россия матчи НХЛ не принимала, но в будущем, вероятно, это может произойти. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

"Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать, но надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но в настоящее время работаем над этим проектом", - отметил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

История вынесенных матчей НХЛ

Клубы НХЛ начали проводить встречи между собой в Европе еще в 1938 году, когда "Детройт" и "Монреаль" сыграли девять выставочных матчей в Англии и Франции. Первая игра регулярного чемпионата в Европе состоялась в 2007 году, "Анахайм" и "Лос-Анджелес" провели две встречи в Лондоне и обменялись победами с одинаковым счетом 4:1. Матчи команд НХЛ в Европе получили название NHL Premiere.

В 1997, 1998 и 2000 годах матчи регулярного чемпионата НХЛ проводились в Японии. Первопроходцами стали "Ванкувер" и "Анахайм", через год сыграли "Сан-Хосе" и "Калгари", а в 2000 году - "Питтсбург" и "Нэшвилл". Каждый раз команды проводили спаренные матчи между собой.

В сезоне-2008/09 свои первые встречи регулярного чемпионата в Европе провели уже четыре команды. "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампа" сыграли два матча в Праге, а "Питтбург" и "Оттава" - в Стокгольме. Спустя год "Чикаго" и "Флорида" дважды сыграли в Хельсинки, а "Детройт" и "Сент-Луис" - в Стокгольме.

Рекордное количество команд приняло участие в матчах за пределами Северной Америки в сезоне-2010/11. "Каролина" и "Миннесота" провели две игры в Хельсинки, "Сан-Хосе" и "Коламбус" дважды встретились в Стокгольме, а "Финикс" и "Бостон" - в Праге. Четыре команды сыграли в Европе через год: "Анахайм" встретился с "Баффало" в Хельсинки и с "Нью-Йорк Рейнджерс" - в Стокгольме. Там же "Лос-Анджелес" сыграл с "Рейнджерс", а позже встретился с "Баффало" в Берлине.

После 2011 года НХЛ не проводила встреч регулярного чемпионата в Европе на протяжении шести лет. В 2017 году лига вернулась в Стокгольм - "Оттава" и "Колорадо" сыграли два матча под брендом NHL Global Series. В прошлом году в шведском Гетеборге встречу провели "Эдмонтон" и "Нью-Джерси", а в Хельсинки два матча сыграли "Флорида" и "Виннипег". В текущем сезоне "Тампа" и "Баффало" дважды сойдутся в Стокгольме (8 и 9 ноября).