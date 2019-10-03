Этап международного турнира "Карате1 - Премьер-лига" стартует в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва принимает этап мировой серии "Карате1 - Премьер-лига". Участниками соревнований станут 642 спортсмена из 85 стран.

Московский этап турнира будет вторым в истории, который пройдет на территории России. Предыдущий раз соревнования состоялись в Тюмени в 2013 году. Серия турниров состоит из семи этапов, где встречаются лучшие спортсмены мира. На соревнованиях разыгрываются рейтинговые баллы, а право подать заявку на участие имеют только каратисты, входящие в топ-100 рейтинга Всемирной федерации карате (WKF).

На предстоящие соревнования объемные заявки подали сборные России (30 участников), Испании (28), Казахстана (22), Италии (28), Ирана (24) и Франции (27). Однако больше всего будет представителей Японии - 56 спортсменов.

"Премьер-лига - элита карате со всего мира. Участие в турнире примут спортсмены из 85 стран. Событие уникальное и говорит о том, что карате в России находится на подъеме и становится авторитетнее в мире", - заявил в преддверии соревнований президент Федерации карате России Сергей Цой.

По словам главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева, спортсмены национальной команды настраиваются на турнир серьезно. "Турнир для нас является рейтинговым - баллы, набранные в Москве, идут в олимпийский зачет. Российская сборная в хорошей форме, в коллективе отличный климат. Будем стараться побеждать дома", - сказал Эльдарушев.

Этап в Москве является предпоследним в мировой серии. Соревнования пройдут с 4 по 6 октября.