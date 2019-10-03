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ЧМ по легкой атлетике

Российский десятиборец Шкуренев стал четвертым на чемпионате мира по легкой атлетике

Действующий рекордсмен мира в данном виде лидер соревнований француз Кевин Майер получил травму и был вынужден сняться
Илья Шкуренев EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Илья Шкуренев
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Илья Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

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28-летний спортсмен набрал 8494 очка и выполнил олимпийский норматив (8350). Победителем с личным рекордом стал немец Никлас Каул (8691), второе место с личным рекордом занял эстонец Майсель Уйбо (8604), третье - канадец Дамиан Уорнер (8529). Действующий рекордсмен мира, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр француз Кевин Майер получил травму и был вынужден прекратить борьбу в статусе лидера после восьми видов.

Шкуренев является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении. 21-летний Каул стал самым молодым чемпионом мира в десятиборье, побив рекорд Торстена Фосса из ГДР, который завоевал золото чемпионата мира 1987 года в возрасте 24 лет.

В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США88218
2Китай3339
3Ямайка2316
4Великобритания2103
4Команда нейтральных атлетов2103
5Кения2024
6Эфиопия1203
7Польша1124
8Бахрейн1113
9Швеция1102
10Германия1023

 

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