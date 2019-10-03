Десятиборец Шкуренев назвал погоду на чемпионате мира в Дохе адской

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Илья Шкуренев считает погоду на чемпионате мира в Дохе адской. Такое заявление десятиборец сделал журналистам после окончания соревнований, в которых он занял четвертое место.

Дневная температура в Дохе в дни чемпионата мира не опускаться ниже 37 градусов тепла, при этом сохраняется высокая влажность воздуха. По этой причине женский марафон и мужская ходьба на 50 км состоялись в первые два дня турнира ночью.

"Перед приездом сюда я наблюдал за марафоном, показывали, как им тяжело, сообщали, что сошла почти половина участниц. Когда прилетел, находясь в терминале аэропорта, не ощущал, что мне жарко, было просто тепло. Подумал, что все наговаривают", - сказал Шкуренев.

"Однако сделав шаг из аэропорта, я понял, что воздуха просто нет, его словно выключили. Ведь марафонцы живут воздухом, а взять его негде. Если только с кислородным баллоном бежать. Тех, кто добежал, можно считать героями", - добавил спортсмен.

Десятиборец отметил, что на улицах Дохи прохожих не встретишь, так как ходить пешком в такую погоду просто невозможно. "Мне от корпуса отеля до столовой нужно пройти 20 метров. Это просто ад, сущий ад! Пока дойдешь, уже есть не захочешь" - заключил россиянин.

Чемпионат мира завершится 6 октября.