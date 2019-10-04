Кучеров и Сергачев поучаствовали в победе "Тампы" над "Флоридой" в матче НХЛ

ТАСС, 4 октября. "Тампа-Бэй" дома победила "Флориду" со счетом 5:2 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Никита Кучеров набрал два балла за результативность, защитник Михаил Сергачев - три.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кучеров (7-я минута), Кевин Шаттенкирк (31), Ондржей Палат (50), Патрик Марун (54) и Эрик Чернак (60). Кучеров также записал себе в актив результативную передачу в эпизоде с голом Маруна. Сергачев ассистировал партнерам трижды, отдав передачи Кучерову, Шаттенкирку и Палату. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков.

У "Флориды" шайбы забросили Майк Хоффман (23) и Винсент Трочек (49). Голкипер команды Сергей Бобровский сделал 25 сейвов. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков в матче не набрал.

В прошлом регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) баллов. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

В другом матче дня "Питтсбург" проиграл дома "Баффало" со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе хозяев забросил российский нападающий Евгений Малкин. Ассистентами в результативной атаке выступили Крис Летанг и Сидни Кросби.