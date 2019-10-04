"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Виннипег" в матче НХЛ, Панарин набрал два очка

ТАСС, 4 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома одержал победу над "Виннипегом" со счетом 6:4 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голом и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Панарин забросил шайбу на 21-й минуте. Также голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Якоб Труба (27), Мика Зибанежад (46), Бретт Хауден (56) и Брендан Смит (60). Панарин записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Трубы. Российские нападающие "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

В составе проигравших шайбы забросили Марк Шайфли (18), Блэйк Уилер (21, 27) и Кайл Коннор (43). Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом Уилера.

Панарин в межсезонье сменил "Коламбус" на "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около $11,5 млн). Ранее этот статус принадлежал капитану "Вашингтона" Александру Овечкину ($9,5 млн).

В другом матче дня "Каролина" дома в серии буллитов победила "Монреаль" со счетом 4:3. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников результативными действиями не отметился. Форвард провел на площадке 17 минут 53 секунды и сделал один силовой прием.