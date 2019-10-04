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НХЛ

Проворов: матч НХЛ с участием "Филадельфии" в России был бы интересен болельщикам

В пятницу клуб россиянина в рамках регулярного чемпионата в Праге сыграет с "Чикаго"

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов считает, что матч регулярного чемпионата с участием "Филадельфии" и "Чикаго" в России был бы интересен местным болельщикам. Такое мнение Проворов высказал ТАСС.

В пятницу "Филадельфия" в рамках регулярного чемпионата НХЛ в Праге сыграет с "Чикаго", Проворов станет единственным россиянином, который примет участие в игре. 8 и 9 ноября в Стокгольме встретятся "Тампа" и "Баффало". В четверг заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России.

"Было бы здорово, если бы НХЛ сумела приехать в Россию. Я думаю, что в России любители хоккея с удовольствием пришли бы и посмотрели на матч "Чикаго" и "Филадельфии". Нас поддерживают, несмотря на то что мы играем не в России", - отметил Проворов.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с "Каролиной" и победил со счетом 5:3. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

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