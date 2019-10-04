Шубенков считает, что в вопросе допинг-контроля к России применяются двойные стандарты

ДОХА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2015 года, серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что в вопросе борьбы с допингом к России применяются двойные стандарты. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам российского спортсмена, очередным подтверждением этому стали дела американского спринтера Кристиана Коулмана и тренера Альберто Салазара.

"На самом деле, это еще одна показательная иллюстрация двойных стандартов в борьбе с допингом. Про эти двойные стандарты мне было известно намного раньше, и то, что к России предвзятый подход, было ясно сразу", - сказал Шубенков.

"Эти двойные стандарты проявляются в том, что по отношению к России действуют намного жестче, но такие ситуации, как с Коулманом проливают свет на реальное положение дел, и все большему количеству неравнодушных граждан становится ясно, что, борясь с допингом в России, схожие подходы нужно применять и в отношении других стран", - добавил он.

23-летний Коулман на чемпионате мира в Дохе одержал победу на дистанции 100 м спустя три недели после того, как избежал наказания за пропуск трех допинг-тестов. Юристам спортсмена удалось доказать, что в указанный правилами срок в 365 дней он пропустил только два допинг-контроля.