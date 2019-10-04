Шубенков считает, что система терапевтических исключений в спорте не вызывает доверия

ДОХА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что система выдачи спортсменам терапевтических исключений не вызывает доверия. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"С терапевтическими исключениями тоже надо что-то решать. Это не дело, когда одному можно использовать запрещенные препараты, потому что он болеет, а другому нельзя. Это все не вызывает доверия и порождает лишние подозрения", - сказал Шубенков.

Терапевтическое исключение - выданное профессиональному спортсмену разрешение на употребление препаратов из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ряд специалистов считает, что с их помощью многие спортсмены уходят от наказания за использование допинга.

"Хочется доверять системе, - добавил Шубенков. - Сейчас же все, что связано с допинг-контролем, не очень прозрачно, надо как-то больше информации предоставлять в публичное пространство, рассказывать о том, как проходит допинг-контроль. Надо переходить к конкретике: не просто говорить о том, что все чистые, хорошие и классные, а показывать, кто и сколько сдает тестов, где сдает. Понятно, что не стоит ходить с камерой в туалет, но рассказывать о процедуре следует".