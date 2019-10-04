Шубенков поддержал решение переименовать IAAF в World Athletics

ДОХА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поддержал решение переименовать Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) в World Athletics. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Решение изменить название и логотип организации конгресс IAAF утвердил 26 сентября. Президент IAAF Себастьян Коу отметил, что новое название сделает организацию более узнаваемой.

"На самом деле так и есть, он [Коу] абсолютно прав. World Athletics и произносить проще. Сразу понятно о чем речь, название отражает суть организации", - сказал Шубенков.

Помимо названия, изменился и логотип IAAF, который существовал более 100 лет.

Новый фирменный стиль начнет использоваться после чемпионата мира в Дохе, который завершится 6 октября.