Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине

ТАСС, 4 октября. Россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в полуфинал.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. В полуфинале соревнований Хачанов встретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и британцем Энди Марреем.

Хачанов является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019). В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает девятое место.

Турнир в Пекине завершится 6 октября, общий призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.