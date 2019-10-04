Защитник "Далласа" Полак получил травму в матче НХЛ и был госпитализирован

ТАСС, 4 октября. Чешский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Роман Полак получил травму и был госпитализирован во время домашнего матча регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sportsnet.

33-летний чех получил травму после того, как врезался в борт вместе с форвардом "Бостона" Крисом Вагнером. Полак влетел в ограждение плечом и головой. Сообщается, что после столкновения защитник был госпитализирован, так как не мог самостоятельно подняться со льда.

Полак выступает в НХЛ с сезона-2006/07, всего за карьеру он провел 766 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 26 шайб и отдал 110 результативных передач. В плей-офф на его счету 71 игра, четыре шайбы и четыре голевых паса. Он также становился победителем юниорского и молодежного чемпионата мира в составе чешской сборной.

В следующем матче "Даллас" в гостях сыграет с "Сент-Луисом" 6 октября.