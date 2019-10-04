Международный форум "Живу спортом" пройдет в Подмосковье 11 декабря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный спортивный форум "Живу спортом" пройдет в Московской области 11 декабря, в рамках мероприятия участники обсудят управление спортивной инфраструктурой и цифровизацию отрасли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"11 декабря в доме правительства Московской области пройдет международный спортивный форум "Живу спортом". Событие включит в себя несколько сессий, специализированную выставку и вручение премии лучшим представителям спортивной индустрии в разных номинациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дискуссии на форуме будут посвящены управлению спортивной инфраструктурой, региональному спортивному менеджменту, спортивному туризму, маркетингу и цифровизации отрасли.

В пресс-службе добавили, что во время форума пройдет вручение премии "Живу спортом". Победители будут определены в пяти номинациях: "Лучший управленец органа государственной власти", "Лучший управленец спортивного сооружения", "Лучшая спортшкола", "Лучшая региональная федерация" и "Лучшая общественная инициатива".

"Первый международный спортивный форум в Подмосковье мы провели в 2017 году. Это был полезный опыт, - приводятся в сообщении слова главы Минспорта региона Романа Терюшкова. - Формат мероприятия эффективен для обсуждения тенденций, поиска новых решений в области спорта и спортивного менеджмента. Форум важен для Московской области как опыт демонстрации лучших практик крупнейших представителей спортивной индустрии и бизнеса. Уверен, что наработанные идеи и инициативы обогатят спортивную отрасль и укрепят партнерские связи".