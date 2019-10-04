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ЧМ по легкой атлетике

Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике из-за травмы

28-летняя россиянка заявила, что приняла такое решение из-за травмы передней поверхности бедра
Дарья Клишина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Клишина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

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"К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков, - написала 28-летняя спортсменка. - Важнее сейчас - плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону".

Клишина является серебряным призером чемпионата мира (2017) и бронзовым призером чемпионата Европы (2014). Также на ее счету две победы на чемпионатах Европы, золотые медали командного чемпионата Европы и Универсиады.

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К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате Мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт.

Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina)

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций Клишина, не первый год проживающая в США, оказалась единственной российской легкоатлеткой, допущенной к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место.

Квалификация в прыжках в длину среди женщин пройдет 5 октября, финал - 6 октября. В соревнованиях выступит россиянка Елена Соколова.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян три медали - две золотые и одна серебряная.

 

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