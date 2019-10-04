Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике из-за травмы

ТАСС, 4 октября. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

"К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков, - написала 28-летняя спортсменка. - Важнее сейчас - плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону". Клишина является серебряным призером чемпионата мира (2017) и бронзовым призером чемпионата Европы (2014). Также на ее счету две победы на чемпионатах Европы, золотые медали командного чемпионата Европы и Универсиады.