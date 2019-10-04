Тарпищев: травмы мешают Шараповой набрать форму, она может не сыграть в Люксембурге

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова испытывает серьезные проблемы с набором формы из-за травм и может пропустить турнир в Люксембурге. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Накануне Шарапова объявила, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце (призовой фонд - $250 тыс.) из-за травмы плеча. Ранее 32-летняя россиянка отказалась от участия в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля" в пользу турнира в Люксембурге, который пройдет с 14 по 20 октября.

"У Шараповой серьезные проблемы с набором формы - травмы мешают. Думаю, теперь она не сыграет даже на турнире в Люксембурге, - сказал Тарпищев. - Мы вели с ней переговоры по участию в "Кубке Кремля", но не сложилось".

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка не прошла во второй круг.

На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На Олимпийских играх 2012 россиянка стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.