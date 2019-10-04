Юниорская сборная России по бадминтону заняла 19-е место на ЧМ среди смешанных команд

ТАСС, 4 октября. Сборная России заняла 19-е место на юниорском чемпионате мира по бадминтону (до 19 лет) среди смешанных команд. Соревнования проходят в Казани.

На групповом этапе российские спортсмены проиграли представителям Малайзии (2-3), Гонконга (2-3), обыграли команду Макао (4-1) и Канады (3-2). По итогам группового этапа сборная России заняла третье место и вышла в плей-офф, где боролась за 17-24-е места. Россияне уступили венграм (1-3), затем проиграли чешским спортсменам (0-3), но оказались сильнее шотландцев (3-1).

В составе сборной России выступали Георгий Карпов, Георгий Лебедев, Егор Холкин, Егор Вельп, Лев Баринов, Илья Ким, Таймаз Гареев, Тимур Валиуллин, Анастасия Шаповалова, Анастасия Курдюкова, Виктория Козырева, Мария Сухова, Мария Голубева, Анастасия Боярун, Алена Яковлева.

В полуфинале турнира сыграют команды Индонезии и Таиланда, а также Японии и Китая. Встречи пройдут в пятницу.

Соревнования завершатся 5 октября.