Сборная России получила две лицензии на Олимпиаду-2020 в прыжках в воду

ТАСС, 4 октября. Российская команда по прыжкам в воду получила две лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации плавания (FINA). На нем была рассмотрена и принята система квалификации на Олимпиаду. Если победитель континентального первенства уже отобрался на Игры на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в июле в южнокорейском Кванджу, то в Токио квалифицируется спортсмен, занявший последующее место.

Таким образом, благодаря новой системе российская сборная получила лицензии в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина и в мужских прыжках с вышки. Их завоевали Кристина Ильиных, которая заняла второе место на чемпионате Европы в Киеве, и Руслан Терновой, ставший третьим на континентальном первенстве. Также еще одна путевка досталась сборной Великобритании в прыжках с трехметрового трамплина у мужчин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.