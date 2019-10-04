Касаткина проиграла Возняцки в 1/4 финала турнира WTA в Пекине

ТАСС, 4 октября. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла датской спортсменке Каролин Возняцки в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Пекине (призовой фонд - $6,4 млн).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 29-летней датчанки.

В полуфинале Возняцки (16-й номер посева на турнира) встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой (4) и представительницей Канады Бьянкой Андрееску (5).

22-летняя Касаткина в рейтинге WTA занимает 45-е место, в ее активе два титула в одиночном разряде на турнирах WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах серии Большого шлема является четвертьфинал (Открытый чемпионат Франции - 2018 и Уимблдон-2018).

Возняцки становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. В рейтинге WTA спортсменка занимает 19-е место, в ее активе 30 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. Датчанка является двукратной победительницей турнира в Пекине (2010, 2018).