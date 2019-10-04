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Бокс

Россиянка Шадрина вышла во второй круг ЧМ по боксу в весе до 60 кг

В поединке первого круга спортсменка выиграла у Имэйн Хелиф из Алжира

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Шадрина вышла во второй круг в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по боксу. Соревнования проходят в Улан-Удэ.

В поединке первого круга 29-летняя россиянка победила спортсменку из Алжира Иман Хелиф раздельным решением судей. В следующем бою россиянка встретится с представительницей Индии Лайшрам Саритой Деви (4-й номер посева). Бой пройдет 6 октября.

Шадрина является чемпионкой России (2014), серебряным (211, 2013, 2015-2017) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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