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Евро-2020

Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020 по футболу

Они заменят травмированных Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова
Владислав Игнатьев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Владислав Игнатьев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Футболист московского "Локомотива" Владислав Игнатьев и игрок казанского "Рубина" Павел Могилевец вызваны в сборную России на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игнатьев и Могилевец заменят в составе национальной команды получивших травмы полузащитника столичного "Спартака" Романа Зобнина и полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова. Зобнин получил повреждение в ходе тренировки столичного "Спартака", о сроках восстановления футболиста не сообщалось. Жемалетдинов пропустит три недели в связи с травмой, полученной в ходе матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико" (0:2).

На счету 26-летнего Могилевца четыре матча в составе сборной. Игнатьев провел за сборную России пять игр, последний раз 32-летний футболист выходил на поле в матче национальной команды 24 марта в гостевом матче текущего отборочного цикла против сборной Казахстана (4:0).

Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск. 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Кипра (начало - 19:00 мск).

После шести туров квалификационного турнира сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Бельгии лидирует с 18 очками, далее идут команды Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

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